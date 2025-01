ERLANGEN. (84) Am späten Samstagabend (25.01.2025) zeigte ein 32-jähriger Mann auf einer Veranstaltung im Erlanger Westen mehrfach den sog. Hitlergruß. Nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war, urinierte er an das Ausfahrtstor der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.



Der Beschuldigte befand sich gegen 23:30 Uhr auf einer Musikveranstaltung in einem Jugendclub in der Michael-Vogel-Straße. Hier wurde er dabei beobachtet, wie er mehrfach den sog. Hitlergruß zeigte.

Ein Mitarbeiter des Jugendclubs forderte den 32-Jährigen daraufhin auf, den Club zu verlassen, was dieser jedoch verweigerte. Die hinzugerufene Streife nahm den merklich alkoholisierten Mann mit zur Dienststelle, um seine Identität bzw. seinen genauen Wohnort festzustellen. Einen Alkoholtest verweigerte der 32-Jährige.

Da der Beschuldigte in Deutschland keinen festen Wohnsitz besitzt, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Zudem entrichtete er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 133 Euro.

Nach seiner Entlassung wurde er dabei beobachtet, wie er an das Ausfahrtstor der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt urinierte. Dies hatte die Zahlung einer erneuten Sicherheitsleistung von 100 Euro zur Folge.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen den 32-Jährigen ein.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl