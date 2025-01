BAB A3, PASSAU. Am Samstag (25.01.2025) fanden Schleierfahnder bei einer Kontrolle auf der A3 rund zwei Kilogramm Kokain. Gegen den Fahrer wurde zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen.

Am Samstag gegen 11.00 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Citroen mit belgischer Zulassung. Der 45-jährige Fahrer war in Fahrtrichtung Suben unterwegs und gab an, nach Serbien in den Urlaub unterwegs zu sein. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Beamten ein Schmuggelversteck, in dem sich zwei Pakete mit insgesamt rund zwei Kilogramm Kokain befanden. Außerdem hatte der 45-jährige Serbe rund 5.000 Euro Bargeld dabei, wobei er keine Angaben zu Herkunft und Verwendung machen konnte. Das Bargeld und die Pakete wurden sichergestellt und die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Der 45-Jährige wurde am Sonntag (26.01.2025) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit einer nicht geringen Menge Kokain wurde erlassen und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 27.01.2025, 11.25 Uhr