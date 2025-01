0163 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Innenstadt – Am Freitag (24.01.2025), zwischen 21.10 Uhr und 22.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Sharan in einer öffentlichen Tiefgarage in der Viktoriastraße (einstelliger Hausnummernbereich). Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Am Donnerstag (23.01.2025), zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Beetle in der Bürgermeister-Hohner-Straße (einstelliger Hausnummernbereich). Der Unbekannte hinterließ eine Nachricht mit einem augenscheinlich fiktiven Kennzeichen. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Am Donnerstag (23.01.2025), zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mercedes C 180. Der Mercedes parkte in der Proviantbachstraße (einstelliger Hausnummernbereich). Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Bärenkeller – Im Zeitraum von Freitag (24.01.2025), gegen 16.00 Uhr, auf Samstag (25.01.2025), gegen 20.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi A3. Der Audi parkte im Habichtsweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0164 – Polizei such Zeugen nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (19.01.2025) bis Freitag (24.01.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen weißen Toyota Aygo. Der Toyota parkte auf einem Anwohnerparkplatz im Schwedenweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0165 – Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Spickel - Herrenbach – Am gestrigen Samstag (25.01.2025) war ein 42-jähriger Fahrradfahrer unter Einfluss von Alkohol in der Hofrat-Röhrer-Straße unterwegs.

Gegen 02.54 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den 42-Jährigen Schlagenlinienfahrer. Der 42-Jährige wollte sich zunächst einer Kontrolle entziehen, flüchtete dafür und versteckte sich anschließend. Die Polizei fand den 42-Jährigen in unmittelbarer Umgebung. Der 42-Jährige verhielt sich unkooperativ und führte ein Messer mit sich. Daraufhin wurde er durch die Polizeistreife gefesselt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Streife veranlasste eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen und stellte das Fahrrad sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 42-Jährigen.

0166 – Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Hochzoll – Am Freitag (24.01.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 17.00 Uhr war ein 64-Jähriger mit seinem Honda in der Neuburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Stätzlinger Straße wollte der 64-Jährige nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt der 64-Jährige zunächst an. Parallel fuhr links neben ihm eine Straßenbahn. Beim anschließenden Linksabbiegen des 64-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn. Durch die Kollision wurde der 62-Jährigen Straßenbahnfahrer leicht verletzt. Der 64-Jährige blieb unverletzt.

Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Honda wurde im hinteren linken Bereich massiv beschädigt, die Straßenbahn wurde im vorderen Bereich leicht beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 64-Jährigen.

0167 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Freitag (24.01.2025) auf Samstag (25.01.2025) war ein 26-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-jährigen Mann.

0168 – Polizei warnt vor Betrug

Augsburg – Am Donnerstag (23.01.2025), zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr, kam es zu einem Betrug an einem 73-jährigen Mann durch einen angeblichen Paypal-Mitarbeiter.

Der angebliche Paypal-Mitarbeiter warnte den 73-Jährigen vor einem angeblichen Hackerangriff. Der 73-Jährige wurde zuerst aufgefordert, eine Software herunterzuladen. Anschließend bestätigte der 73-Jährige einen Fernzugriff für seinen Computer. Dadurch gelang es dem bislang unbekannten Täter auf die Online-Banking Accounts des 73-Jährigen zuzugreifen. Der Unbekannte überwies einen Betrag in unteren fünfstelligen Bereich auf verschiedene Konten. Die Bank des 73-Jährigen konnte einen Großteil des Vermögensschadens abwenden, dennoch entstand dem Mann ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Betruges.

Die Polizei warnt vor falschen Software-Mitarbeitern, die telefonisch Kontakt zu ihren Opfern aufnehmen. Die Täter behaupten, der Rechner sei infiziert und versenden Warnmeldungen.

Die Polizei rät daher:

- Rufen Sie diese Nummer nicht an.

- Öffnen Sie keine Dateianhänge aus solchen E-Mails.

- Beenden Sie derartige Telefonate umgehend.

- Gewähren Sie Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Computer.

- Achten Sie immer darauf, dass Ihr Betriebssystem und Ihr

Antivirus-Programm auf dem aktuellsten Stand sind.

Weitere Informationen finden sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/