GUNZENHAUSEN. (82) Am Samstagabend (25.01.2025) brachen zwei bislang unbekannte Personen in ein Wohnanwesen in Gunzenhausen ein. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die Bewohnerin eines Anwesens in der Schlesierstraße kam gegen 18:50 Uhr nach Hause und hörte verdächtige Geräusche aus der Erdgeschosswohnung. Als sie laut rief, kamen ihr zwei mutmaßliche Einbrecher entgegen und flüchteten anschließend in Richtung Thüringer Straße.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter. Diese hatten sich augenscheinlich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus verschafft und im Innenraum mehrere Türen geöffnet. Hierbei verursachten sie Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge wurden keine Gegenstände entwendet.

Von den beiden Personen liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1:

Männlich, etwa 190 cm groß, schlank, schwarze Bekleidung, schwarze Strickmütze.

Person 2:

Männlich, etwa 170 cm groß, dunkle Bekleidung.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Die Kripo Ansbach übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Flucht der Personen geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler