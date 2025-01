MAINASCHAFF, LKR ASCHAFFENBURG. Die Polizei Aschaffenburg konnte am Donnerstagabend einen Mann festnehmen, der sich zuvor Zugang zu einem Wohnanwesen verschafft hatte und mit Schmuck geflüchtet ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Amtsgericht vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Mitteilung über Einbruch

Gegen 18:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in der Friedhofstraße ein. Hausbewohner hatten einen Mann überrascht, der sich dem Sachstand nach unberechtigt Zutritt zu dem Haus verschafft hatte und offensichtlich dabei war Schmuck zu stehlen. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht.

Festnahme auf der Flucht

Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Aschaffenburger Polizei begab sich umgehend an die Tatörtlichkeit und fahndete nach dem Flüchtigen. Der Tatverdächtige konnte wenige Minuten später in der Taunusstraße festgenommen werden.

Untersuchungshaftbefehl erlassen

Der 34-jährige Tatverdächtige verbrachte die Nacht zunächst in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er am Freitag der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese ordnete unter anderem auf Grund des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls die Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.