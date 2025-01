MEMMINGEN. Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, am Freitagmorgen seine Mutter mit einem Messer verletzt zu haben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, ihr Zustand ist jedoch stabil. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an.

In den frühen Morgenstunden des Freitags ging über die Integrierte Leitstelle der Notruf eines Mannes ein. Er habe seine Mutter mit einem Messer angegriffen. Die Tat hätte in der gemeinsamen Wohnung stattgefunden, weshalb mehrere Streifenbesatzungen sowie der Rettungsdienst und Notarzt zum Tatort entsandt wurden. Die Polizeikräfte trafen vor der Wohnanschrift auf die verletzte Mutter des Mannes. Sie erlitt Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde umgehend einer medizinischen Versorgung zugeführt. Ihr Zustand ist derzeit stabil, sie wurde jedoch schwer verletzt. Die Polizeikräfte nahmen den 29-jährigen Mann widerstandslos fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte. Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte einen Unterbringungshaftbefehl, der durch eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der Beschuldigte wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus untergebracht. Die Klärung des Motivs und der Tatumstände sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. (KPI Memmingen)

