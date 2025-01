KOCHEL AM SEE, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Die Polizei fand am Freitag, 24. Januar 2025, zwei tote Menschen bei einem Wohnhaus in Kochel am See. Es handelt sich dabei um eine 86 Jahre alte Frau und ihren 53 Jahre alten Sohn. Nach derzeitigem Stand der Untersuchungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei tötete der 53-Jährige zuerst seine Mutter (86) und beging dann Suizid.

Der 53-Jährige hatte am Freitag (24.01.2025) gegen 12.15 Uhr selbst noch Angehörige angerufen und mitgeteilt, er habe seine Mutter getötet. Nachdem diese Informationen an die Polizeieinsatzzentrale weitergegeben worden waren, fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen und der Rettungsdienst mit Notarzt zu zwei unmittelbar benachbarten Wohnanwesen in Kochel am See, wo Mutter und Sohn wohnen.

Vor Ort konnten beide leider nur mehr tot, die Mutter in ihrem Wohnhaus, der Sohn im Gartenbereich davor, gefunden werden. Ein Notarzt konnte nicht mehr helfen, sondern lediglich den Tod der beiden Menschen feststellen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt das Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizei Weilheim in dem Fall wegen eines Tötungsdeliktes. Neben den Ermittlern des K1 sind auch Spurensicherungsexperten des Kommissariats 7 der Kripo Weilheim am Tatort.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der 53 Jahre alte Mann kurz vor seinem Anruf bei Angehörigen am Freitagmittag seine 86-jährige Mutter in deren Haus mutmaßlich mit einer Stichwaffe tötete und sich anschließend selbst das Leben nahm.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern in dem Fall an.