136. Volksverhetzung und Bedrohung – Altstadt

Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 18:00 Uhr, bemerkte eine 32-Jährige mit Wohnsitz in Augsburg in einer U-Bahn der Linie U6 (Fahrtrichtung Großhadern) ein unbekannter Mann, welcher ihr durch seine Lautstärke auffiel.

Der unbekannte Täter wandte sich in der U-Bahn zu einem bislang ebenfalls unbekannten Zeugen und beschimpfte diesen mit fremdenfeindlichem und beleidigendem Inhalt. Auf Ansprache durch die 32-Jährige bedrohte der unbekannte Täter sie verbal. Daraufhin informierte die 32-Jährige den Polizeinotruf 110.

Der unbekannte Täter stieg an der Haltestelle Odeonsplatz aus. Eine sofort entsandte Streife der Münchner Polizei konnte den Täter, einen 45-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, im Rahmen der Sofortfahndung am U-Bahnhof Odeonsplatz antreffen.

Der 45-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion verbracht. Er wurde wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung angezeigt und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Zeuge der in der U-Bahn beschimpft und mit fremdenfeindlichem Inhalt beleidigt wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

137. Unfallflucht; Zusammenstoß von Kraftfahrzeug mit Hund – Haar

Am Donnerstag, 23.01.2025, gegen 06:30 Uhr, befand sich ein Polizeibeamter (Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd) mit seinem Diensthund auf der Feldkirchner Straße in Haar.

Aus bislang unbekannten Gründen lief der Diensthund plötzlich auf die Fahrbahn. Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem bislang unbekannten Kfz die Feldkirchner Straße in Fahrtrichtung Haar. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Diensthund.

Der Hund wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von dem Polizeibeamten kurz danach in tierärztliche Behandlung gebracht.

Der unbekannte Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß mit dem Kfz weiter, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Gegen den unbekannten Fahrer wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feldkirchener Straße zwischen der Vaterstettener Straße und Ottendichler Straße (Haar-Ottendichl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

138. Mehrere Delikte mit Silvesterfeuerwerk – Altstadt

Am Mittwoch 01.01.2025, gegen 00:10 Uhr, bemerkten in der Silvesternacht eingesetzte Polizeibeamte am Odeonsplatz einen Mann. Dieser stieß eine bereits entzündete Pyrotechnik um, sodass diese beim Zünden in eine wenige Meter entfernte Personengruppe zielte und diese danach traf.

Anschließend nahm er einen weiteren pyrotechnischen Gegenstand in die Hand und richtete diesen so aus, dass dieser auf eine größere Personengruppe zielte. Der Feuerwerkskörper flog mehrere Meter weit und explodierte in der Gruppe.

Als der Tatverdächtige von einem Zeugen darauf angesprochen wurde, wollte er diesen schlagen. Der Zeuge entfernte sich daraufhin. Im weiteren Verlauf nahm der unbekannte Täter eine dritte Pyrotechnik einer weiteren Person an sich und platzierte diese zielgerichtet auf den Boden. Anschließend flog auch diese mehrere Meter weit, bevor sie in einer Personengruppe explodierte. Anschließend entfernte sich der Mann.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den unbekannten Täter auf Höhe der Theatinerstraße antreffen. Es handelte sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech. Er wurde angezeigt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Bislang ist noch nicht bekannt, ob einer der Zeugen durch die Handlungen des 23-Jährigen verletzt wurde. Aufgrund der vielen Personen und der Dynamik zu dieser Zeit am Odeonsplatz waren weitere detaillierte Abklärungen zu dem Fall für die Polizeibeamten nicht möglich.

Der 23-Jährige wurde u.a. wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Odeonsplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Es wird in diesem Zusammenhang vor einem unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik gewarnt. Das direkte Zielen auf Personengruppen kann schwere Verletzungen verursachen und strafrechtlich verschiedene Straftaten verwirklichen. Neben Körperverletzungsdelikten sind dabei auch weitere Verstöße nach dem Sprengstoffgesetz und Strafgesetzbuch möglich. Dabei können auch Verbrechenstatbestände erfüllt sein.

139. Einbruch in Einfamilienhaus -Englschalking

Am Donnerstag, 23.01.2025, im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 20:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück. Dort gelangten die Täter auf den Balkon im 1. OG des Einfamilienhauses und öffneten gewaltsam die Balkontür. Die dortigen Räume wurden anschließend durchsucht.

Die Täter entwendeten Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und informierte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hugo-von-Hofmannthal-Straße, Vollmannstraße und dem Pachmayrplatz (Englschalking) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

140. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Altstadt

Am Freitag, 24.01.2025, gegen 03:10 Uhr, fuhr ein Pkw, Mercedes, auf der Maximilianstraße stadtauswärts. An der Kreuzung mit dem Thomas-Wimmer-Ring fuhr der Pkw trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Verkehrsinsel, prallte gegen die Mauer der Fußgängerunterführung und kam dort zum Stehen. Bei der Kollision wurden ein dort abgestelltes Fahrrad, ein Verkehrszeichen und die Mauer beschädigt. Der Unfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet.

Der Fahrer, ein 40-jähriger mit Wohnsitz in München, konnte noch vor Ort von einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Dabei konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Der Tatverdächtige bestritt vor Ort die Fahrereigenschaft und war nicht bereit, seine Personalien anzugeben. Zudem drohte er den Polizeibeamten mit Widerstandshandlungen, woraufhin er zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen zu einer Polizeiinspektion verbracht wurde. Im Zuge der Sachbearbeitung konnte die Identität festgestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 40-Jährige seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Vor Ort wurde eine Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Bei der Personalienfeststellung biss der Tatverdächtige einen Polizeibeamten, der dadurch leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige die Einsatzkräfte fortwährend. Im Anschluss an die Personalienfeststellung sollte er zur Blutentnahme verbracht werden. Hierbei leistete er weiterhin Widerstand.

Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Ermittlungen, u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung, Gefährdung des Straßenverkehrs und weiterer Delikte eingeleitet. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei sowie die Münchner Verkehrspolizei.