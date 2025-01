PLESS / LKR. UNTERALLGÄU. Aufgrund eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Ulmer Straße am 29.12.2024 sitzt ein 27-jähriger Tatverdächtiger seit dem 23.01.2025 in Untersuchungshaft. Ein Erfolg der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.

Bereits am 29.12.2024, gegen 21:30 Uhr, drang ein damals noch unbekannter Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Ulmer Straße gewaltsam ein. Der Täter schlug eine Fensterscheibe des Hauses ein, an welcher ein Sachschaden von etwa 100 Euro entstand. Nachdem der unbekannte Täter in das Einfamilienhaus einstieg, wurde dieser vom Schäferhund des 43-jährigen Geschädigten überrascht. Hiervon ließ sich der Einbrecher jedoch nicht abschrecken und sprühte Pfefferspray gegen den Hund, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Der ebenfalls im Haus befindliche Geschädigte konnte sich verstecken und mit seinem Mobiltelefon eine Freundin über den Einbruch informieren. Durch diese wurde der Einbruch zeitnah über den Polizeinotruf mitgeteilt. Noch bevor die ersten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen am Tatort eintrafen, überraschte die Zeugin, welche sich selbstständig zum Tatort begab, den Einbrecher beim Verlassen des Tatobjektes und konnte diesen noch kurz festhalten. Der Täter konnte sich jedoch losreißen und trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei unerkannt mit seiner Beute im Wert von etwa 100 Euro flüchten.

Die weiterführenden Ermittlungen wurden nach der Tat durch die Staatsanwaltschaft Memmingen und das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kripo Memmingen übernommen. Durch die akribisch geführten Ermittlungen konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger aus Memmingen identifiziert werden. Beamte der Kriminalpolizei in Memmingen vollzogen in den Mittagsstunden des 22.01.2025 einen vom Amtsgericht Memmingen erlassenen Durchsuchungsbeschluss beim Beschuldigten. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme fanden die Polizeikräfte Beweismittel beim Beschuldigten auf und nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der 27-jährige Mann am 23.01.2025 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (KPI Memmingen)

