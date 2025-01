KEMPTEN. Seit dem 23. Januar 2025 wird eine 52-jährige Frau vermisst. Sie hielt sich zuletzt in einer Klinik in Kempten auf. Möglicherweise könnte sie sich auch in Baden-Württemberg aufhalten. Wer hat die Frau gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Seit dem 23.01.2025 ist die 52-jährige Frau aus einer Klinik in Kempten abgängig. Sie hatte sich zuvor einige Zeit im Baden-Württembergischen Deggenhausertal aufgehalten. Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Daher bittet die Polizeiinspektion Kempten um Ihre Mithilfe: Haben Sie die Frau gesehen oder wissen Sie, wo sie sich aufhalten könnte? Mit Hinweisen wenden Sie sich bitte unter 0831 9909-2141 an die Polizei in Kempten.

Die Öffentlichkeitsfahndung inklusive Lichtbilder der Vermissten ist hier zu finden: Die Bayerische Polizei - 52-Jährige aus Kempten vermisst

(PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).