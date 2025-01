MARKTLEUGAST, LKR. KULMBACH. In den frühen Freitagmorgenstunden kam ein 19-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Hildburghausen bei einem tragischen Unfall mit einem Traktor ums Leben. Der Vorfall ereignete sich auf der schneebedeckten Kreisstraße KU13. Die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt.

Am Freitag gegen 3 Uhr fuhr der 19-Jährige mit einem Traktor auf der Kreisstraße von Hohenberg in Richtung Marktleugast. Er war im Rahmen des Winterdienstes für einen privaten Dienstleister unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und kippte auf die linke Seite. Der Fahrer wurde eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Der Sachschaden am Traktor wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Ein von der Staatsanwaltschaft Bayreuth beauftragter Gutachter unterstützte die Beamten der Polizei Stadtsteinach bei der Unfallaufnahme. Das Technische Hilfswerk sowie mehrere umliegende Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, um bei der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten zu helfen sowie die Unfallstelle abzusichern. Die Kreisstraße KU13 blieb bis etwa 7.30 Uhr vollständig gesperrt.

Die Polizei Stadtsteinach hat die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Hergang aufgenommen.