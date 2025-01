WOLFRATSHAUSEN / EURASBURG, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Nach der Mitteilung eines Bürgers, am frühen Mittwochmorgen, 22. Januar 2025, konnte durch die Polizei ein 21-Jähriger wegen des Verdachts der Sachbeschädigung festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen ist der Mann verdächtig, weitere Taten in der Region begangen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim dauern weiter an.

Wie bereits berichtet kam es seit Dezember 2024 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zu diversen Sachbeschädigungsdelikten. Dabei wurden unter anderem mehrere der Hasskriminalität zuzuordnende Schmierschriften sowie eine Vielzahl an beschädigten Wahlplakaten festgestellt. Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen in diesen Fällen.

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Anwohners am frühen Mittwochmorgen (22. Januar 2025), gegen 2.40 Uhr, konnte nun ein 21-Jähriger in Beuerberg durch Kräfte der Polizeiinspektion Wolfratshausen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung vorläufig festgenommen werden. Zuvor soll der dringend Tatverdächtige aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Wahlplakate beschmiert haben.

Bereits unmittelbar nach Übernahme der Fälle durch das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim folgten aufwändig und akribisch geführte Ermittlungen mit intensiven kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Untersuchungen. Hierbei waren auch die Polizeiinspektionen Wolfratshausen und Geretsried maßgeblich beteiligt und eingebunden. Im Rahmen dieser Ermittlungen erhärtete sich, bereits vor Festnahme des Mannes, ein Tatverdacht gegen den 21-jährigen Deutschen.

Nach Zusammenführung der derzeitigen Erkenntnisse ist der 21-jährige Festgenommene auch dringend verdächtig, die Taten im Zusammenhang mit den hasserfüllten Schmierschriften am Obermarkt in Wolfratshausen sowie den Sachbeschädigungen an einer Regenbogenfahne und mehreren Pkws in Eurasburg begangen zu haben. Derzeit werden durch die Kripo Weilheim weitere Tatzusammenhänge geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Gegen den dringend Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Sachbeschädigung ermittelt. Er wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen entlassen.