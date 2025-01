GERHARDSHOFEN. (73) Bereits in der Nacht von 10.01.2025 (Freitag) auf 11.01.2025 (Samstag) brachen Unbekannte in eine Jagdhütte in einem Waldstück bei Gerhardshofen (Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 08:35 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu der Jagdhütte im Gemeindeteil Kleehof. Die Hütte mit angrenzender Scheune steht in einem Waldgebiet, angrenzend an die Staatsstraße 2414, zwischen Ziegelhütte/Emelsdorf und Hohholz.

Der oder die Unbekannten hebelten ein Scheunentor auf und schlugen ein Fenster der Jagdhütte ein. Sie durchwühlten die zweistöckige Hütte und entwendeten u.a. einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, beispielsweise Spaziergänger, die im besagten Zeitraum auffälliges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl