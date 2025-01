0145 – Polizei ermittelt nach dem Waffengesetz

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (22.01.2025) führte ein 21-Jähriger eine Taschenlampe mit Elektroschockfunktion in der Schackstraße mit sich. Das Gerät hatte keine erforderliche Zulassung.

Gegen 23.00 Uhr verständigten Passanten die Polizei und teilten Geräusche eines Elektroimpulsgeräts aus der Unterführung mit. Die Polizeistreife stellte vor Ort einen 21-Jährigen fest. Bei der Kontrolle fanden die Beamten die Taschenlampe mit Elektroschockfunktion. Die Streife stellte die Taschenlampe sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 21-Jährigen.

0146 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (21.01.2025), 17.30 Uhr, bis Mittwoch (22.01.2025), 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen 3er BMW in der Brentanostraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

0147 – Polizei ermittelt einen 29-Jährigen

In der Pressemitteilung Nr. 0139 vom 22.11.2025 berichteten wir wie folgt:

Göggingen – Am Montag (20.01.2025) sprach ein bislang unbekannter Mann ein 12-jähriges Mädchen in der Radaustraße an.

Die 12-Jährige lief gegen 06.45 Uhr in die Schule und wurde von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt. Die 12-Jährige ignorierte den Mann und lief weiter. Der Mann folgte dem Mädchen und setzte sich in der Straßenbahn neben sie. An der Schule entfernte sich der Mann, sprach das 12-jährige Mädchen nach der Schule aber erneut an.

Die Polizei klärt nun die Hintergründe des Verhaltens und um wen es sich bei dem Unbekannten handelt. […]

Ab hier neu:

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 29-Jähriger als Verantwortlicher identifiziert werden. Beamte suchten den Mann heute persönlich auf und belehrten ihn eindringlich hinsichtlich seines Verhaltens. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine Straftat.

0148 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Haunstetten - Am gestrigen Mittwoch (22.01.2025) schlug ein bislang Unbekannter eine 14-Jährige in der Azaleenstraße. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Die 14-Jährige war zu Fuß auf dem Weg zur Sporthalle Haunstetten. Ein ihr entgegenkommender Mann schlug ihr im Vorbeigehen auf den Hinterkopf. Das Mädchen klagte anschließend über Schwindel und Kopfschmerzen. Der ihr unbekannte Mann lief weiter.

Die 14-Jährige beschreibt den Mann wie folgt:

ca. 40 Jahre, ca. 180 cm groß

komplett schwarz gekleidet, trug eine Sonnenbrille, hatte den Schal über Nase und Mund gezogen

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0821/323-2710 entgegen.

0149 – Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin

Antonsviertel – Am gestrigen Mittwoch (22.01.2025) fuhr eine 25-Jährige offenbar alkoholisiert und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit ihrem E-Bike. Dabei verursachte sie einen Unfall.

Gegen 16.00 Uhr fuhr die 25-Jährige mit ihrem E-Bike in der Imhofstraße. Sie touchierte einen am Straßenrand geparkten Seat und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlich Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme bei der 25-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

0150 – Polizei stoppt Autofahrer mit Fahrverbot

Universitätsviertel – Am gestrigen Mittwoch (22.01.2025) war ein 37-jähriger Autofahrer trotz Fahrverbot mit seinem Auto in der Dornierstraße unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierten eine Polizeistreife den 37-Jährigen. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot besteht. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den Mann.