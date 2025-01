131. Verkehrsunfall zwischen vier Pkw, vier Personen verletzt – Unterhaching

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 08:15 Uhr, fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, VW, die Ottobrunner Straße in Richtung Unterhaching. Auf dem Rücksitz befand sich eine 5-jährige Familienangehörige.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 33-Jährige mit dem Pkw in den Gegenverkehr, streifte dort einen entgegenkommenden Pkw, Fiat, einer 30-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg und einen Pkw, Opel, einer 62-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Ein hinter der 62-Jährigen fahrender Pkw, Toyota, eines 62-Jährigen kollidierte anschließend mit dem vor ihm fahrenden Opel.

Der Fiat geriet nach der Kollision auf einen neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen, wo der Pkw schließlich zum Stehen kam.

Bei dem Unfall wurden die 33-Jährige und ihre 5-jährige Mitfahrerin, die 30-Jährige sowie die 62-Jährige verletzt. Alle vier wurden von hinzugerufenen Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtschaden aller Fahrzeuge, sowie des Grünstreifens beträgt mehrere zehntausend Euro. Der Fiat, der Opel sowie der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Ottobrunner Straße kurzzeitig komplett gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

132. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger, eine Person verletzt – Am Hart

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 22:15 Uhr, fuhr eine 20-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Pkw, BMW; von einem Parkplatz einer Nebenfahrbahn der Neuherbergstraße in den Kreuzungsbereich der Neuherbergstraße / Hugo-Wolf-Straße ein. Gleichzeitig überquerte ein 23-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München den dort befindlichen Fußgängerüberweg der Neuherbergstraße in Richtung Hugo-Wolf-Straße.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen der 23-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und von einem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

133. Einbruch in Einfamilienhaus – Berg am Laim

Am Dienstag, 21.01.2025, zwischen 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort wurden mehrere Zimmer durchsucht und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet.

Anschließend flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter unerkannt.

Am Mittwoch, 22.01.2025, stellte die Bewohnerin den Einbruch fest und informierte die Polizei.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ariboweg, Ellingerweg, Sturmiusweg und Eigenhausstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

134. Einbrüche in Mehrfamilienhaus – Harlaching

Am Mittwoch, 22.01.2025, zwischen 07:00 Uhr bis 18:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner über die jeweiligen Balkontüren gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses.

Die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unerkannt mit der Tatbeute.

Bei der Rückkehr der Bewohner wurden die Einbrüche festgestellt und die Polizei verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

In einem Fall wurden Wertgegenstände in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. Im anderen Fall kann der Schaden bislang beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Klara-Hees-Straße, Seybothstraße und Reinerstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

135. Entfernung von Wahlplakaten – Freimann

Am Mittwoch, 22.01.25, gegen 11:00 Uhr, wurden in Freimann zwei Wahlplakate einer politischen Partei im Kontext mit der anstehenden Bundestagswahl entfernt.

Dieser Vorfall wurde am selben Tag, gegen 18:45 Uhr, durch einen Zeugen bei einer Münchner Polizeiinspektion zur Anzeige gebracht.

Die Plakate haben einen Wert im mittleren zweistelligen Bereich.

Das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen.