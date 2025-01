ANSBACH. (70) Am Mittwochabend (22.01.2025) durchbrach ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ein Brückengeländer in Ansbach, fiel rund drei Meter in die Tiefe und landete in einem Fluss. Der Insasse erlitt nach jetzigem Kenntnisstand lediglich leichte Verletzungen.



Der Fahrer eines VW-Touran befuhr gegen 19:20 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Jüdtstraße und die Fischstraße, überquerte dann die mehrspurige Residenzstraße und durchbrach in der Folge das dortige Brückengeländer. Er stürzte in seinem Fahrzeug rund drei Meter in die Tiefe und landete in der Rezat.

Der 60-jährige Fahrer konnte sich offenbar selbst aus dem massiv beschädigten Fahrzeug befreien und kam mit – nach derzeitigem Kenntnisstand – leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 0,00 Promille.

Wie es im Detail zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Beamte der Polizeiinspektion Ansbach führen vor Ort eine Unfallaufnahme durch. In Kürze (Stand 20:30 Uhr) wird mit der Bergung des Fahrzeugs begonnen.



Erstellt durch: Janine Mendel