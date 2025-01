ROSENHEIM. Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 21. Januar 2025, bis Mittwochmorgen, 22. Januar 2025, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Rosenheim ein. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein oder mehrere Einbrecher öffneten bei einem Einfamilienhaus in der Bromberger Straße im Zeitraum von Dienstagnachmittag (21.01.2025) bis Mittwochmorgen (22.01.2025) gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Haus. Drinnen durchsuchten sie die Räume offenbar nach Wertgegenständen. Ob solche entwendet wurde, wird derzeit geprüft. Beim Einbruch richteten der oder die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim getätigt. Die weitere Sachbearbeitung wird vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei fortgeführt.

Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch am Dienstag 21. Januar auf Mittwoch, 22. Januar 2025 in der Bromberger Straße im Stadtteil Mitterfeld in Rosenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind vielleicht in der Zeit vor dem Einbruch bereits im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.