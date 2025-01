ASCHAFFENBURG / SCHÖNTAL. Am Mittwochmittag ist es im Park Schöntal zu einem Angriff mit einem Messer gekommen, wobei zwei Personen ihr Leben verloren haben. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Tatverdächtige konnte in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die Polizei war unmittelbar mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz und hat den Einsatzraum abgesperrt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 11:45 Uhr gingen die ersten Notrufe über eine Gewalttat im Park Schöntal ein. Dem Sachstand nach hat ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger ein 2-jähriges Kind mit einem Messer angegriffen. Dieses und ein 41-jähriger Mann erlitten tödliche Verletzungen. Zwei weitere Personen wurden bei der Gewalttat schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Aschaffenburger Polizei fahndete mit Unterstützung umliegender Dienststellen unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen. Der 28-Jährige konnte noch im Nahbereich festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Messer, wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat vor Ort die Ermittlungen zu den Geschehnissen und möglichen Hintergründen übernommen und führt diese in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft fort. Die Ermittler bitten dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat zu der relevanten Zeit Beobachtungen zu dem Geschehen im Park Schöntal gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.