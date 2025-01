129. Staatsschutzrelevante Schmierschriften – Maxvorstadt

Im Außenbereich einer Hochschuleinrichtung in der Maxvorstadt wurden großflächig Schmierschriften, Aufkleber und Plakate mit überwiegendem Bezug zum Israel-Palästina-Konflikt festgestellt. Die Mitteilung erfolgte durch einen Mitarbeiter der Hochschule.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen Samstag, 18.01.2025, und Montag, 20.01.2025 in den Morgenstunden.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Luisenstraße und Gabelsbergerstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

130. Tödlicher Betriebsunfall – Ismaning

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 09:45 Uhr, kam es auf einem Firmengelände südlich von Ismaning zu einem tödlichen Betriebsunfall.

Ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding befuhr mit einem Gabelstapler das Firmengelände, als er aus ungeklärter Ursache mit einem Metallpfosten kollidierte. Dabei kippte der Gabelstapler so zur Seite, dass der 57-Jährige unter ihm eingeklemmt wurde und schwere Verletzungen erlitt. Durch herbeieilende Personen konnte er befreit werden, verstarb jedoch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. An Gabelstapler und Metallpfosten entstand hoher Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme geführt.