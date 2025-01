GMUND AM TEGERNSEE, LKR. MIESBACH. Am Mittwoch, 22. Januar 2025, kam es auf der Bundesstraße 472 zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein Pkw kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Baumgruppe, der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Bad Wiessee übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am frühen Mittwochmorgen (22.01.2025) fuhr ein 34-jähriger Wolfsburger gegen 04.00 Uhr mit seinem Pkw BMW auf der Bundesstraße B472 von Kreuzstraße kommend in Richtung Miesbach. Dabei kam das Fahrzeug auf Höhe des Soldatenfriedhofs (Durnbach War Cemetery) aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum der dort befindlichen Baumgruppe. Aufgrund des starken Aufpralls fing der Pkw sofort zu brennen an. Der 34-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bad Wiessee führt nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Hiebei wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der mit der Erstellung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens beauftragt wurde.

Aufgrund des Aufpralls und des Brandes musste ein beschädigter Baum durch die Straßenmeisterei des Landkreises Miesbach gefällt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und die Fällung des Baumes musste die Bundesstraße im Nahbereich der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Dürnbach, Waakirchen und die Landkreisführung war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Sie übernahmen die Löschung, technische Rettung sowie die Verkehrslenkung. Zudem war das Bayerische Rote Kreuz mit einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug im Einsatz.