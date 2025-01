SAALDORF-SURHEIM, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Dienstagnachmittag, 21. Januar 2025, kam es auf der Staatsstraße 2104 bei Saaldorf-Surheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Zusammenstoß zweier Pkws erlag ein Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, eine weitere Person wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Freilassing übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am 21. Januar 2025, gegen 14.10 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw die Staatsstraße 2104 in Fahrtrichtung Freilassing. Hierbei kam er kurz nach der Ortschaft Neukling aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einer 51-jährigen Pkw-Lenkerin, die ihm entgegenkam.

Der Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallgegnerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. An beiden Pkws entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizeiinspektion Freilassing führt nun in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein Ermittlungen zum möglichen Unfallhergang.

Hierzu wurde ein Gutachter hinzugezogen, welcher mit der Erstellung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens beauftragt wurde.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße im Bereich Neusillersdorf in beiden Richtungen gesperrt werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Saaldorf und Weildorf waren mit ca. fünf Fahrzeugen und vierzig Einsatzkräften vor Ort. Sie übernahmen die technische Rettung sowie die Verkehrslenkungen. Zudem war das Bayerische Rote Kreuz mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.