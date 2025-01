120. Verkehrsunfall; Pkw kollidiert mit Brückenmauer, zwei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Montag, 20.01.2025, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, die Prinzregentenstraße stadteinwärts. In einer Rechtskurve, kurz vor der Luitpoldbrücke, verlor der 33-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr geradeaus über die Gegenfahrbahn in die Brückenmauer der Luitpoldbrücke, wo er zum Stehen kam. Dabei erfasste er zudem ein dort abgestelltes Fahrrad.

Der 33-Jährige und seine Beifahrerin, eine 28-Jährige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden bei dem Unfall verletzt. Der 33-Jährige benötigte vor Ort keine ärztliche Versorgung. Die 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der Pkw, das Brückenbauwerk sowie das Fahrrad wurden stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Statik der Luitpoldbrücke wurde hierbei nicht beeinträchtigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

121. Verkehrsunfall; Pkw kollidiert mit Parkbank, zwei Personen verletzt – Allach

Am Montag, 20.01.2025, gegen 13:00 Uhr, befand sich eine 74-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau in einem Pkw, Audi, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 74-Jährige mit dem Pkw vorwärts eine Böschung hinauf und durchbrach einen dort befindlichen Metallzaun. Anschließend kollidierte der Pkw mit einer Parkbank, die sich hinter dem Zaun befand. Zu diesem Zeitpunkt saßen eine 32-Jährige sowie ein 40-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, auf der Bank.

Beide Personen wurden vom Pkw erfasst. Dabei geriet die 32-Jährige unter den Pkw.

Anschließend verständigte der leicht verletzte 40-Jährige den Polizeinotruf 110. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen konnten unbeteiligte Zeugen die 32-Jährige unter dem Fahrzeug befreien. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden durch hinzugerufene Rettungsdienste in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zur Sperrung der Georg-Reismüller-Straße.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

122. Hausfriedensbruch infolge einer nicht angemeldeten Veranstaltung – Maxvorstadt

Am Montag, 20.01.2025, gegen 18:00 Uhr, wurden durch einen Mitarbeiter einer Hochschuleinrichtung 30 Personen in einem Hörsaal festgestellt, welche sich dort unberechtigt aufhielten.

Die Personengruppe agierte als pro-palästinensische Interessensgemeinschaft, um auf die Situation in Gaza aufmerksam zu machen.

Einer Aufforderung der Mitarbeiter der Hochschuleinrichtung, das Gebäude zu verlassen, kam die Gruppe nicht nach. Daher wurde die Polizei über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Eintreffende Polizeibeamte verbrachten die Personen widerstandslos in den Außenbereich.

Alle 30 Personen, 18 weibliche, 10 männliche und 2 Personen unbekannten Geschlechts, im Alter zwischen 20 und 48 Jahren mit Wohnsitzen in Stadt und Landkreis München, Niederbayern, Oberbayern, Hessen und Berlin wurden im Anschluss wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Während der Anzeigenaufnahme im Außenbereich wurde durch eine weitere Person eine Eilversammlung zum Thema „Freiheit für politische Gefangene“ angezeigt. Die Versammlung wurde gegen 20 Uhr mit ca. 40 Teilnehmern eröffnet. Zwischenzeitlich begaben sich eine Vielzahl (über 100 Personen) von Teilnehmern einer anderen, angemeldeten pro-palästinensischen Versammlung auf dem Marienplatz zur Eilversammlung, um sich dieser anzuschließen. In der Spitze nahmen ca. 150 Personen an der Eilversammlung teil.

Die Versammlung wurde gegen 21:00 Uhr beendet.

Am Einsatz waren über 50 Einsatzkräfte der Münchner Polizei beteiligt.