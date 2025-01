HAUSEN BEI WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei Männer in eine Rastanlage eingebrochen und haben dort Zigaretten entwendet. Die beiden Tatverdächtigen konnten wenige Zeit später festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.



In der Nacht von Sonntag auf Montag ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein Einbruchalarm bei der Rastanlage Riedener Wald West ein. Den aktuellen Erkenntnissen nach, sollen zwei Männer im Alter von 29 und 37 Jahren in die Rastanlage eingebrochen sein und aus dem Verkaufsraum mehrere Schachteln Zigaretten entwendet haben. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.



Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Männer an der Rastanlage Rhön Ost durch eine Streife festgestellt und angesprochen werden. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung Wald. Durch einen hinzugerufenen Diensthundeführer und seinen Diensthund konnten die beiden Männer kurze Zeit später festgenommen werden. In dem Fahrzeug wurde durch die eingesetzten Kräfte das Diebesgut im Wert von schätzungsweise 5.000 Euro aufgefunden und sichergestellt.



Nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei wurden die beiden Tatverdächtigen am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls die Untersuchungshaft an. Die beiden Männer wurden im Anschluss in zwei verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.