BAYREUTH. Am vergangenen Freitag übergab eine Seniorin nach einem Schockanruf eine große Summe Bargeld an einen noch unbekannte Täter. Die Kripo Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Den Anruf der Betrüger, welche sich als Polizisten ausgaben, erhielt die Seniorin gegen 16 Uhr. Sie gaukelten ihr vor, dass ihr Enkelkind einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und forderten eine Kaution in Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrages. Die Seniorin übergab das Geld gegen 16.30 Uhr an einen unbekannten Abholer in Straße „Richthöfenhöhe“.

Die Täter wird wie folgt beschrieben:

Zirka 175 Zentimeter groß

dunkel gekleidet, mit Kapuze auf dem Kopf und einer medizinischen Maske im Gesicht

das Geld wurde in einem Stoffbeutel mit dem Aufdruck einer Apotheke transportiert

Wer hat gegen 16 Uhr die Geldübergabe in der Straße „Richthöfenhöhe“ beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.