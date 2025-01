Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A9/MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Münchberg auf dem Gelände des Autohofs an der A9 einen Skoda mit polnischer Zulassung. Die Kontrolle brachte eine größere Menge Drogen zum Vorschein.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Streifenbeamten in der Männerhandtasche des 39-jährigen polnischen Beifahrers etwa 100 Gramm Crystal. Zudem fanden sie kleine Mengen Marihuana und Amphetamin. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Hof.

Der 39-Jährige wurde am Montagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.