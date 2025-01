0122 – Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Brand

In der Pressemitteilung Nr. 2755 vom 11.12.2024 berichteten wir wie folgt:

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (08.12.2024) kam es zu einem Brand im Keller des Oberhauser Bahnhofes.

Gegen 23.50 Uhr meldeten Passanten Rauch und Feuer aus dem Keller. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Ab hier neu:

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte ein Jugendlicher als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen den Jugendlichen.

0123 – Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Lechhausen – Zwischen Freitag (17.01.2025), 11.30 Uhr und Sonntag (19.01.2025), 17.20 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0124 – Polizei stoppt Ladendieb

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (18.01.2025) entwendete ein 36-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Geschäft in der Annastraße.

Gegen 15.45 Uhr nahm der 36-Jährige eine Tasche und eine Geldbörse aus dem Geschäft, steckte diese in einen mitgebrachten Koffer und verließ das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Der Warenwert lag im mittleren dreistelligen Bereich. Eine Mitarbeiterin stoppte den 36-Jährige und verständigte die Polizei.

Bei den polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige auch den mitgebrachten Koffer kurze Zeit vorher aus einem Geschäft in der Philippine-Welser-Straße entwendet hatte. Der 36-jährige Mann verhielt sich gegenüber der Polizei äußerst aggressiv und bedrohte die Polizeibeamten. Zudem beleidigte er sie.

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Ladendiebstahls, Beleidigung sowie Bedrohung gegen den 36-jährigen Mann.

0125 – Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Augsburg – Im Zeitraum von Donnerstag (02.01.2025) bis Freitag (03.01.2025) kam es zu einem Betrug einer 63-jährigen Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte der Frau mit, dass sie Opfer eines vermeintlichen „Hacker-Angriffs“ geworden sei und die Bank ihr Geld nun auf ein „Sicherheitskonto“ überweisen müsse.

Der unbekannte Täter brachte die Frau dazu, die Überweisungen durchzuführen und teilte ihr mit, dass er sich in wenigen Tagen wieder melde.

Als der Täter sich nach drei Tagen nicht meldete, verständigte die Frau ihre Bank. Diese erklärten ihr, dass es sich um einen Betrug handelte. Eine Rückbuchung durch die Bank war nach dieser Zeit nicht mehr möglich. Es entstand ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

0126 - Widerstand gegen die Polizei

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (19.01.2025) griff eine 47-Jährige Polizeibeamte in der Frölichstraße tätlich an.

Gegen 17.00 Uhr verständigten Passanten den Rettungsdienst, nachdem die 47-Jährige alleinbeteiligt stürzte. Die Frau verhielt sich äußerst unkooperativ gegenüber der Polizei und wehrte sich gegen diese. Außerdem schlug die Frau einer Polizeibeamtin offenbar unvermittelt ins Gesicht. Diese wurde dabei leicht verletzt. Zur Untersuchung nach dem Sturz brachte die Polizei die 47-Jährige in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen die 47-Jährige.

0127 - Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Haunstetten – In der Nacht von Sonntag (19.01.2025) auf Montag (20.01.2025) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen im Unteren Talweg.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-jährigen Mann.

0128 - Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Hochzoll - In der Zeit von Freitag (17.01.2025), 23.00 Uhr, bis Samstag (18.01.2025), 05.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Mazda 6 in der Falkensteinstraße.

Im genannten Zeitraum schlug der unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür des Mazda ein. Dieser parkte im Innenhof. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2310 entgegen.

0129 - Versuchter Diebstahl aus Kellerabteil

Lechhausen – In der Zeit von Freitag (17.01.2025), 20.00 Uhr, bis Samstag (18.01.2025), 11.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kellerabteil in der Schellingstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

0130 – Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Firnhaberau – Am Samstag (18.01.2025) fuhr ein 25-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Schillstraße.

Gegen 18.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis des Mannes ungültig war. Die Polizeistreife stellte den Führerschein sicher und unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 25-jährigen Mann.

0131 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti

Kriegshaber – In der Zeit von Mittwoch (16.01.2025), gegen 15.30 Uhr, bis Donnerstag (17.01.2025), gegen 07.00 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter u.a. eine Garage, zwei Traffohäuschen und einen Anhänger in der Sommestraße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0132 - Polizei sucht Zeugen nach Böllerwurf am Königsplatz

Innenstadt - Am Donnerstag (17.01.2025), gegen 19.30 Uhr, zündete ein bislang Unbekannter einen Feuerwerkskörper am Königsplatz. Eine 27-Jährige, die auf eine Straßenbahn wartete, wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.