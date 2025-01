NÜRNBERG. (63) Zwei Arbeiter ertappten am Samstagnachmittag (18.01.2025) einen mutmaßlichen Metalldieb auf einer Baustelle im Nürnberger Westen. Als sie den Mann ansprachen, versuchte er zu flüchten und ging auf die beiden Männer los.



Die beiden Zeugen (31, 58) beobachteten gegen 15:00 Uhr einen Mann, wie er auf einer Baustelle in der Virnsberger Straße Kupferkabel mit einem Trennschleifer bearbeitete. Während einer der Männer die Polizei alarmierte, sprach der andere den mutmaßlichen Metalldieb an. Dieser entledigte sich seines Werkzeugs und versuchte zu flüchten. Die beiden Zeugen hielten den 64-jährigen Tatverdächtigen fest – dieser wiederum entgegnete hierauf mit dem Einsatz von Pfefferspray. Beim anschließenden Gerangel erlitten beide Zeugen leichte Verletzungen, der 31-Jährige kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den 64-Jährigen fest und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Mann.



Erstellt durch: Marc Siegl