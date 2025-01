EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Am Sonntag (19.01.2025) fand eine parteipolitische Versammlung in Eging am See statt. Im Rahmen dieser kam es mehrfach zu Störaktionen, woraufhin Einsatzkräfte der Polizei einschreiten mussten.

Im Laufe der Versammlung kam es wiederholt zu Störaktionen von mehreren Teilnehmern, weshalb ein Einschreiten durch die Polizei notwendig war. Neben Identitätsfeststellungen erteilten die Einsatzkräfte den Störern einen entsprechenden Platzverweis. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie möglichen versammlungsrechtlichen Verstößen.

