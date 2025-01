HOF. In der Nacht auf Samstag brachen Unbekannte gewaltsam in ein Telekommunikationsgeschäft in der Straße „Oberes Tor“ ein und stahlen hochwertige Elektrogeräte. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 1.30 Uhr warfen die Täter eine Universalfußplatte durch die Schaufensterscheibe des Geschäfts, verschafften sich so Zugang und stahlen Elektroartikel im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Trotz der sofortigen Fahndung, an der zahlreiche Polizeikräfte beteiligt waren, gelang den Einbrechern die Flucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Kripo Hof bittet um Hinweise. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich „Oberes Tor“ bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.