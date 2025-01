ZIRNDORF. (58) Im Zeitraum von Freitagabend (17.01.2025) bis Samstagmorgen (18.01.2025) beschädigten Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte beschädigten im genannten Zeitraum mindestens sieben in der Schützenstraße geparkte Fahrzeuge. Hierbei traten sie mehrere Autospiegel ab und warfen ein geparktes Kleinkraftrad um.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. In einem Fall beobachteten Passanten am Freitagabend, wie zwei Jugendliche gegen 21:45 Uhr das geparkte Kleinkraftrad umwarfen und dann zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchteten.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 969270 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold