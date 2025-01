0113 - Streit unter Verkehrsteilnehmern

Pfersee - Am Freitag (17.01.2025) gegen 16.00 Uhr schlug ein 66-jähriger Autofahrer einem 35-jährigen Autofahrer mehrfach ins Gesicht.

Der 35-Jährige musste mit seinem Toyota in der Luitpoldstraße verkehrsbedingt anhalten. Dort stieg der 66-Jährige aus seinem VW aus und ging auf den vor ihm stehenden Toyota des 35-Jährigen zu. Unvermittelt schlug er dem 35-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Zeugen alarmierten die Polizei. Durch die Schläge wurde der 35-Jährige leicht im Gesicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung.

0114 - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Oberhausen - Am Samstag (18.01.2025) in der Zeit von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Cafes in der Pfarrhausstraße (einstelliger Hausnummernbereich) ein. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0115 - Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Lechhausen - Am Freitag (17.01.2025) war ein 51-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Blücherstraße unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 51-Jährigen gegen 09.45 Uhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 51-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hammerschmiede - Am Samstag (18.01.2025) war ein 25-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Schillstraße unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 25-Jährigen gegen 18.00 Uhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

0116 - Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt - Am Freitag (17.01.2025) in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Friedrich-Merz-Straße (einstelliger Hausnummernbereich) ein E-Bike.

Der Besitzer hatte am Fahrrad einen AirTag angebracht. So konnte es in der näheren Umgebung schnell geortet werden. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 1.600 Euro. Die Beamten sicherten Spuren am Fahrrad und stellten es sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

0117 - Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Göggingen - Am Samstag (18.01.2025) war ein 23-Jähriger mit seinem Auto in der Gögginger Straße unterwegs. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 22.15 Uhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

0118 - Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Lechhausen - Am Sonntag (19.01.2025) war ein 23-Jähriger alkoholisiert auf einem E-Scooter im Partnachweg unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 23-Jährigen.

Kriegshaber - Am Samstag (18.01.2025) war eine 49-Jährige alkoholisiert mit ihrem Auto in der Sommestraße unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen die 49-Jährige.

Pfersee - Am Sonntag (19.01.2025) war ein 38-Jähriger alkoholisiert auf einem E-Scooter in der Augsburger Straße unterwegs.

Gegen 03.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen den 38-Jährigen.

0119 - Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Oberhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (16.01.2025) 18.00 Uhr bis Samstag (18.01.2025) 14.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Flurstraße (einstelliger Hausnummernbereich) geparkten Mitsubishi. Der Täter beschädigte den linken Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Lechhausen - Am Samstag (18.01.2025), in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Soldnerstraße (20er Hausnummernbereich) geparkten Audi. Der Täter beschädigte den Kotflügel und die Fahrertüre auf der linken Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0120 - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Autos

Innenstadt - In der Nacht von Freitag (17.01.2025) auf Samstag (18.01.2025) beschädigte ein oder mehrere Unbekannte einige Am Pfannenstiel geparkte Fahrzeuge.

Der oder die unbekannten Täter beschädigten die Außenspiegel. Offenbar traten die Täter die Spiegel ab. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet weitere Geschädigte und Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.