WORINGEN. Am Abend des 18.01.2025 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Brand eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens in Wälder, einem Weiler nahe Woringen. Die Bewohner stellten den Brand selbst fest und verbrachten die noch im Gebäude befindlichen drei Ziegen und drei Hunde in Sicherheit. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich die Scheune des Anwesens in Vollbrand. Durch die intensiven Löscharbeiten konnte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohngebäude verhindert werden, so dass hier lediglich der Dachstuhl zerstört wurde. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Woringen, Bad Grönenbach, Memmingen, Wolfertschwenden, Benningen, Lachen, Dickenreishausen und Ottobeuren mit insgesamt 160 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden diese durch das THW Memmingen und den Rettungsdienst. Personen wurde bei diesem Brandfall nicht verletzt, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden, welcher nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).