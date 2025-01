BAB A3, PASSAU. Am Donnerstag (16.01.2025) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau ein Fahrzeug auf der A3 und fanden dabei mehrere Kilogramm Kokain. Der 42-Jährige wurde zwischenzeitlich inhaftiert und die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierten die Fahnder einen Nissan auf der A3 in Fahrtrichtung Suben. Bei der Kontrolle des 42-jährigen, afghanischen Fahrers sowie des Fahrzeugs fanden die Beamten ein Schmuggelversteck im Innenraum des Fahrzeugs. Darin befanden sich ingesamt rund fünf Kilogramm Kokain. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Pkw sichergestellt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Am Freitag (17.01.2025) fand eine Vorführung beim zuständigen Amtsgericht in Passau statt. Dabei wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Besitzes einer nicht geringen Menge Kokain erlassen. Anschließend wurde der 42-Jährige in eine Justizvollzugsantsalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 20.01.2025, 09.40 Uhr