0108 – Brand einer Scheune

Königsbrunn – Am gestrigen Donnerstag (16.01.2025) kam es zum Brand einer Scheune in der Südendstraße.

Gegen 14.10 Uhr wurde über den Notruf der Vollbrand der Scheune mitgeteilt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden am Gebäude von rund 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

0109 – Pferdetransporter auf dem Weg zum Polo Turnier gestoppt

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR München – Am Mittwoch (15.01.2025) stoppte die Verkehrspolizei Augsburg einen mit 18 Pferden beladenen Transporter auf der Autobahn A8 in Höhe Zusmarshausen.

Gegen 11.00 Uhr kontrollierten die Beamten den Transporter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Bescheinigung war und die zulässige Lenkzeit überschritten hatte. Des Weiteren wurden die Tiere während dem Transport nicht ordnungsgemäß versorgt.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und verständigten das Veterinäramt. Die Pferde wurden in einer nahegelegenen Tierklinik untergebracht. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro hinterlegen.

0110 – Polizei ermittelt nach Betrug

Nördlingen – In den vergangenen Monaten betrog ein bislang unbekannter Täter eine Frau um einen mittleren vierstelligen Betrag.

Seit Ende letzten Jahres erhielt eine Frau immer wieder Nachrichten des Unbekannten über eine Internetplattform. Dieser spielte der Frau eine Liebesbeziehung vor und forderte sie auf mehrere Guthabenkarten für ihn zu kaufen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen Erpressung und Betrugs.

Love- oder Romance-Scammer spielen mit den Gefühlen ihrer Opfer. Über das Internet bauen sie Vertrauen auf. Dann fordern sie im Namen der Liebe Geld und andere finanzielle Gefallen.

Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

Ignorieren - auf keinen Fall Geld überweisen

Sichern - alle Mails und Chats speichern

Blockieren - jeglichen Kontakt abbrechen

Hilfe holen - Anzeige bei der Polizei erstatten

Nähere Informationen unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

0111 – Lastwagen verliert Reifenteil auf der A8

Autobahn A8 / Edenbergen / FR München – Am gestrigen Donnerstag (16.01.2025) verlor ein Lkw während der Fahrt ein Reifenteil auf der Autobahn A8.

Gegen 19.00 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung München. Kurz vor der Rastanlage Edenbergen verlor er ein Reifenteil. Dies schleuderte über die Fahrbahn und beschädigte acht dahinterfahrende Fahrzeuge.

Der Lkw-Fahrer fuhr offenbar weiter, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Nach dem Lkw wurde umgehend gefahndet. Er konnte auf der Rastanlage Edenbergen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.