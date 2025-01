100. Verkehrsunfall; PKW gegen Ampelmast, eine Person verletzt – Feldmoching

Am Donnerstag, 16.01.2025, gegen 23:30 Uhr fiel einer uniformierten Polizeistreife in Feldmoching ein Pkw auf, der die Lerchenauer Straße stadtauswärts ohne Kennzeichen fuhr. Die Beamten fuhren dem Pkw, BMW hinterher und betätigten die Anhaltesignale, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Der Fahrer des Pkw beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug erheblich, um sich der Kontrolle zu entziehen und bog schließlich in die Georg-Zech-Allee ab. Dort kollidierte er im Bereich der Einmündung mit einer Lichtzeichenanlage. Der Fahrer, ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und eingeklemmt. Die Polizeibeamten verständigten umgehend die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die Berufsfeuerwehr konnte den Schwerverletzten schließlich aus dem Fahrzeug befreien. Der 23-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten bei dem 23-Jährigen wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer konnte weder eine Fahrerlaubnis vorweisen noch eine Zulassung für den Pkw.

An dem Fahrzeug und der Ampelanlage entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Es kam zu einer zweistündigen Sperrung der Lerchenauer Straße im Rahmen der Unfallaufnahme.

Der 23-Jährige wurde unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchener Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Aktuell muss der Verkehr auf der Kreuzung aufgrund der demolierten Lichtzeichenanlage zur Schulwegsicherung durch Polizeibeamte geregelt werden.

101. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Fahrraddiebstählen – Altstadt

Am Montag, 13.01.2025, gegen 09:45 Uhr, beobachteten Zeugen einen zu dem Zeitpunkt unbekannten Täter, wie er im Innenhof eines Mehrfamilienhauses ein abgesperrtes Fahrrad entwendete. Einer der Zeugen verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Eine Polizeistreife wurde sofort zum Einsatzort geschickt, konnte den Täter jedoch nicht mehr antreffen. Bei der Anzeigenaufnahme des Fahrraddiebstahls vor Ort konnten die Polizeibeamten den Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung auf einem anderen Fahrrad fahrend feststellen, anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass auch das soeben genutzte Fahrrad kurz zuvor im Umfeld entwendet wurde.

Bei dem Tatverdächtigen handelt sich um einen 21-Jährigen deutschen Staatsangehörigen und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Bei einer anschließend durchgeführten Nachschau in einem Wohnheim, wo der Tatverdächtige zurzeit nächtigt, konnte das erste entwendete Fahrrad aufgefunden werden.

Beide Fahrräder wurden sichergestellt und konnten mittlerweile den rechtmäßigen Eigentümern wieder übergeben werden.

Die entwendeten Fahrräder haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Am Montag, 13.01.2025, gegen 15:00 Uhr, konnten andere Polizeibeamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) den 21-Jährigen dabei beobachten, wie er erneut versuchte ein Fahrrad zu entwenden. Der Tatverdächtige wurde daher kontrolliert und im Anschluss vorläufig festgenommen.

Er wurde wegen des versuchten Fahrraddiebstahls der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo am Dienstag, 14.01.2025, ein Richter Untersuchungshaftbefehl gegen den 21-Jährigen erlassen hat.

Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob dem 21-Jährigen weitere Taten nachgewiesen werden können.

102. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach besonders schwerem Fall des Diebstahls in einem Sportstudio – Ramersdorf und Obersendling

Am Samstag, 11.01.2025, gegen 18:00 Uhr, wurde in einem Sportstudio in Ramersdorf ein Spind durch bis dato unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Aus diesem Spind wurde eine hochwertige Armbanduhr entwendet. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter mit der Uhr.

Ein Zeuge, der den Aufbruch feststellte, informierte den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Tatverdächtigen, der sich zum Tatzeitpunkt an der Örtlichkeit befand.

Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 18:45 Uhr, befand sich der Tatverdächtige aus dem vorangegangenen Diebstahl in einem anderen Sportstudio in Obersendling. Die Leitung des Sportstudios verständigte deshalb die Polizei. Sofort wurde eine Polizeistreife zur Einsatzörtlichkeit in Obersendling geschickt.

Vor Ort konnte ein 35-jähriger Tatverdächtiger mit rumänischer Staatsangehörigkeit, mit seiner 42-jährigen Begleiterin, ebenfalls mit rumänischer Staatsangehörigkeit angetroffen werden. Dabei erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 35-Jährigen wegen des Diebstahls vom 11.01.2025 in Ramersdorf. Inwieweit die 42-Jährige dabei beteiligt war ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die entwendete Uhr konnte bis dato nicht aufgefunden werden.

Der 35-Jährige sowie seine 42-jährige Begleiterin wurden wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Am nächsten Tag, dem 15.01.2025, hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 35-Jährigen erlassen. Die 42-Jährige wurde wieder entlassen. Beide wurden wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

103. Verkehrsunfall; Pkw fährt gegen einen Balkon im Hochparterre; drei Personen verletzt – Neuhausen

Am Donnerstag, 16.01.2025, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Opel, die ringförmig angelegte Straße des Therese-Danner-Platzes. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei 18-Jährige, jeweils mit Wohnsitzen in München und im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam der 21-jährige mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen Hochparterrebalkon.

Der 21-Jährige und seine Mitfahrer wurden jeweils leicht verletzt und mit dem hinzugezogenen Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Der Pkw wurde schwer und der Balkon leicht beschädigt. Derzeit ergaben sich keine Hinweise auf einen Schaden an der Statik des Gebäudes. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

104. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Donnerstag, 16.01.2025, zwischen 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus.

Dort wurden mehrere Zimmer durchsucht und Uhren und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet. Anschließend flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin stellte eine offene Terrassentüre fest und verständigte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Odinstraße, Ortnitstraße, Effnerstraße und Rudliebstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

105. Staatsschutzrelevante Schmierschriften – Taufkirchen

Im Bereich eines Skaterparks in Taufkirchen, an dort befindlichen baulichen Einrichtungen, wurden mehrere Schmierschriften, unter anderem ein Symbol mit nationalsozialistischem Bezug und eine beleidigende Äußerung gegen die Polizei, festgestellt.

Dies teilte die Gemeinde Taufkirchen der zuständigen Polizeiinspektion mit.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen Samstag, dem 04.01.2025 und Samstag, 11.01.2025.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei geführt.