SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG/BURGHASLACH, LKR. NEUSTADT A.D. AISCH – BAD WINDSHEIM. Nach einer Diebstahlserie im Dreifrankeneck stellten Einsatzkräfte aus Oberfranken und Mittelfranken im Rahmen einer koordinierten Durchsuchungsaktion Beweismittel sicher.

Im vergangenen Jahr entwendeten zunächst Unbekannte Baumaschinen und Diesel von mehreren Baustellen im Bereich Ober-, Mittel- und Unterfranken. Der Entwendungsschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Ermittlungen der Polizeiinspektion Bamberg-Land führten zu zwei Männern aus dem Bereich Schlüsselfeld und Burghaslach. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, den entwendeten Diesel an mehrere Abnehmer weiterverkauft zu haben. Am Mittwochfrüh vollzogen Kräfte der Landkreispolizei mit Unterstützung der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch an zwei Wohnhäusern und einer Lagerhalle Durchsuchungsbeschlüsse. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten neben einer Dieselpumpe, eine Vielzahl von Kanistern, ein Dieselfass und Werkzeug sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich nun auch auf mögliche Abnehmer der Tatverdächtigen.