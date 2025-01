ANSBACH. (51) Wie mit den Meldungen 11 und 15 berichtet, überfielen am 04.01.2025 mehrere zunächst unbekannte Personen ein Bekleidungsgeschäft in der Ansbacher Innenstadt. Im Zuge der umfangreichen gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ansbach gelang es zwischenzeitlich, sieben Tatverdächtige zu identifizieren und festzunehmen.



Vertreter der Staatsanwaltschaft Ansbach, des Polizeipräsidiums Mittelfranken und der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach werden im Rahmen einer Pressekonferenz

am heutigen Freitag (17.01.2025) um 13:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach (Schlesierstraße 34, 91522 Ansbach)

über den Verlauf und den Sachstand der Ermittlungen sowie zu den sieben festgenommenen Tatverdächtigen informieren.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Wir bitten, die Teilnahme an diesem Termin per Telefon (0911 2112-1030) oder per E-Mail pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de anzukündigen.



Erstellt durch: Michael Konrad