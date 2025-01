HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Am Donnerstagabend, 16. Januar 2025, kam es auf der BAB A8 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem Zusammenstoß eines Pkws und eines Lkws verstarb eine Person noch an der Unfallstelle, drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Die Autobahnpolizeistation Holzkirchen übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Abend des 16. Januar 2025, gegen 23.20 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Salzburg zwischen der Anschlussstelle Holzkirchen und Weyarn ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ein 50-jähriger Mann aus dem Raum Schliersee mit seinem BMW gegen den Auflieger des in gleicher Richtung, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden, österreichischen Sattelzugs. Der BMW war mit vier Männern besetzt.

Durch den Aufprall trug der Fahrer leichte Verletzungen davon. Zwei weitere Fahrzeuginsassen des BMW wurden schwer verletzt. Die Verletzten wurden durch die Kräfte des Rettungsdienstes in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Ein weiterer Mitfahrer, welcher nach derzeitigem Erkenntnisstand keinen Sicherheitsgurt trug, ist noch am Unfallort - nach erfolgloser Reanimation - seinen Verletzungen erlegen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus dem Landkreis Miesbach.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Sicherstellung des BMW sowie die Anfertigung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet.

Die Autobahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 2.30 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt und der Verkehr wurde über die anliegenden Gemeinden umgeleitet.

Beamte der Autobahnpolizeistation Holzkirchen nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Die Feuerwehren der angrenzenden Gemeinden, Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei leisteten hierbei wertvolle Unterstützung und waren mit zahlreichen Kräften in dem Einsatz eingebunden.

Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizeistation Holzkirchen zu melden – Tel.: 08024/ 90 730