Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF. Nach einem tätlichen Angriff am vergangenen Samstagabend in einer Sportsbar in der Nähe der Hofer Altstadt ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof gegen einen 44 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Am 11. Januar 2025, gegen 19:15 Uhr, sollen zwei Männer aus Hof im Alter von 36 und 44 Jahren in einer Sportsbar nahe der Altstadt in einen verbalen Streit geraten sein. Der Ältere der beiden wurde daraufhin aus der Sportsbar verwiesen. Wenig später soll der Mann mit weiteren Personen zurückgekehrt sein und unvermittelt mit einem länglichen Gegenstand auf seinen vorherigen Kontrahenten eingeschlagen haben. Anwesende Gäste schritten ein und hielten den Angreifer zurück, der anschließend die Sportsbar verließ.

Der 36-Jährige erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Rettungskräfte brachten ihn ins örtliche Klinikum zur weiteren medizinischen Behandlung. Er konnte das Krankenhaus am Folgetag wieder verlassen.

Die Polizei Hof leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem namentlich bekannten Angreifer ein. Diese führten dazu, dass sich der Tatverdächtige nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt am heutigen Donnerstag den Behörden stellte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof eröffnete ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hof den 44-Jährigen noch am selben Tag den gegen ihn erlassenen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie weiterer Delikte. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die genauen Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Hof.