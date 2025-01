0095 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (15.01.2025) fuhr ein 33-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Sterzinger Straße.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 33-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 33-jährigen Mann.

0096 – Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Lechhausen – Am Montag (13.01.2025), in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen grauen Audi TT in der Turnerstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete dies und wies den Besitzer des Audi auf den Vorfall hin. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Firnhaberau – Am gestrigen Mittwoch (15.01.2025) verursachte ein bislang Unbekannter einen Unfall und flüchtete anschließend.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einen am Straßenrand geparkten Anhänger auf und schob diesen auf ein dahinterstehendes Wohnmobil. Anschließend flüchtete der Verursacher offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

0097 – Schockanruf - Frau handelt richtig

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch (15.01.2024) kam es zu einem versuchten Schockanruf bei einer 78-jährigen Frau. Diese bemerkte jedoch den Betrug und handelte richtig.

Gegen 15.45 Uhr erhielt die Frau einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass ihre Enkelin einen Autounfall verursacht habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei. Die 78-Jährige bemerkte den Betrug, beendete das Telefonat und wählte den Notruf.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Betrug.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

0098 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Bärenkeller – Am vergangenen Freitag (10.01.2025), gegen 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus im Lerchenweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0099 – Polizei sucht Zeugen nach Opferstockdiebstahl

Pfersee -- Im Zeitraum von Sonntag (12.01.2025), 12.00 Uhr, bis Montag (13.01.2025), 09.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter den Opferstock einer Kirche in der Augsburger Straße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.

0100 – Verkehrsunfall – eine Person verletzt

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (15.01.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer in der Schönbachstraße.

Gegen 07.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer in Richtung Süden. Ein 12-Jähriger überquerte die Schönbachstraße zu Fuß. Der 18-Jährige konnte offenbar aufgrund der Schneeglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Jungen leicht.

Bei dem Unfall wurde der 12-Jährige leicht verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort an seine Eltern übergeben. Am Fahrzeug des 18-Jährigen entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-jährigen Autofahrer.