FORCHHEIM. Unbekannte beschmierten einen Entwässerungsschacht und einen Markierungsstein mit verfassungswidrigen Symbolen. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

In einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor Montag, dem 13. Januar 2025, brachten die Täter auf einem Wirtschaftsweg neben dem Main-Donau-Kanal bei Buckenhofen mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf einem Entwässerungsschacht sowie eine SS-Rune auf einem Markierungsstein an. Sie richteten dabei einen Sachschaden von etwa 200 Euro an

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.