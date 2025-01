FRIESENRIED / OT BLÖCKTACH. Am frühen Donnerstagmorgen, 16.01.2025, geriet gegen 00:20 Uhr der Carport eines Zweiparteienhauses in Friesenried, Ortsteil Blöcktach, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Brand griff auf das Wohnhaus über und richtete erheblichen Sachschaden an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 00:20 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Brand in Blöcktach ein. Die Flammen breiteten sich vom Carport rasch auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses aus. Die Feuerwehr konnte trotz ihres schnellen Eingreifens ein weiteres Übergreifen der Flammen nicht vollständig verhindern. Dadurch wurden beide Haushälften des Zweiparteienhauses erheblich beschädigt. Die Personen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Blöcktach, Ebersbach, Eggenthal, Friesenried, Kaufbeuren, Obergünzburg sowie des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren und der Kriminaldauerdienst Memmingen führten die ersten Ermittlungen. Es ist nicht auszuschließen, dass das Feuer durch einen im Carport abgestellten Pkw ausgelöst wurde. Die Klärung der genauen Brandursache übernimmt nun das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren. Für Hinweise oder weitere Informationen können sich Zeugen an die Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 9330 wenden. (KPI Memmingen – KDD)

