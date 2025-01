FÜRTH. (46) Bislang Unbekannte schlugen in der Silvesternacht (31.12.2025) im Stadtteil Eigenes Heim mit einem Gehstock auf einen Autofahrer (39) ein und verletzten ihn im Gesicht. Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Das spätere Opfer saß gegen 21:15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe Bushaltestelle Klinikum Ost in seinem Pkw, als aus einer Gruppe junger Männer heraus Pyrotechnik in Richtung seines Autos gezündet worden sein soll. Offensichtlich wollte der 39-Jährige die Jugendlichen zur Rede stellen, worauf mindestens zwei von ihnen - mit einem vom Autofahrer mitgeführten Gehstock – auf ihn einschlugen. Als sich Passanten dem Geschehen nährten, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten.

Der Autofahrer kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die Jugendarbeitsgruppe der Polizeiinspektion Fürth übernahm die weitergehenden Ermittlungen und bittet Zeugen, insbesondere Autofahrer und Passanten die Erste-Hilfe geleistet haben, sich unter der Rufnummer 0911 75905-0 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann