ROTTENBURG AN DER LAABER. Am Samstag (11.01.2025) warf eine bislang unbekannte Person einen pyrotechnischen Gegenstand über ein Fenster in das Gebäude der Asylbewerberunterkunft. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 22.00 Uhr hat eine bislang unbekannte Person wohl einen handelsüblichen Silvesterböller entzündet und über ein gekipptes Fenster in den Toilettenraum der Asylbewerberunterkunft geworfen. In dem Raum befanden sich keine Personen, es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen, diese dauern an.

Veröffentlicht: 15.01.2025, 12.25 Uhr