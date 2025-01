RINCHNACH, LKR. Regen. Am Dienstag, 14.01.2025, gegen 14:50 Uhr ereignete sich in Rosenau ein Brand eines Schuppens, in dem Kraftfahrzeuge untergestellt waren.

Mutmaßlich ausgehend von einem Holzofen war der hölzerne Schuppen einer 50-jährigen in Brand geraten, wobei auch die darin befindlichen Kraftfahrzeuge beschädigt wurden. Personen kamen infolge der Flammen nicht zu Schaden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Eurobetrag. Die Brandbekämpfung wurde durch die Wehren Regen Land, Rinchnach, Kasberg, Kirchdorf i.Wald und Ellerbach geleistet.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Regen wurden die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur noch nicht abschließend geklärten Brandursache vom Kriminaldauerdienst der KPI Straubing übernommen.

Veröffentlicht am 14.01.2025, 16:35 Uhr