NAGEL, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht auf Sonntag brachen unbekannte Täter in zwei Firmen in Nagel ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, verschafften sich die Diebe Zugang zu einem Firmengebäude in der Straße „Sulzenlohe“ und durchsuchten die Räume. Anschließend flüchteten sie mit etwa 500 Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt ebenfalls etwa 500 Euro.

Am Sonntag, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, stiegen Unbekannte in eine weitere Firma, diesmal in der Bgm.-Pfauntsch-Straße, ein. Dort stahlen sie über 2.000 Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen, prüft mögliche Zusammenhänge der Taten und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Nagel bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei der Kripo Hof.