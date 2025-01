GEFREES / BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH / BAYREUTH. Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen unbekannte Täter in Stadt und Landkreis Bayreuth insgesamt in vier Firmengebäude ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, auf Sonntag, 10 Uhr, brachen die Diebe in eine Firma in der Egerländer Straße in Bayreuth ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durchsuchten sie die Räume, stahlen aber nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

In der Nacht auf Sonntag, zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen im Gefreeser Gemeindeteil Neubau. Beide Male drangen die Täter gewaltsam in Firmengebäude ein. Sie erbeuteten insgesamt über 700 Euro Bargeld und richteten einen Gesamtschaden von rund 3.500 Euro an.

In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einer weiteren Firma, diesmal im Bad Bernecker Ortsteil Neudorf. Ihre Suche nach Wertvollem blieb erfolglos, sie flüchteten ohne Beute. Ein Sachschaden entstand dabei nicht.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen in diesen Fällen übernommen und prüft Zusammenhänge. Die Beamten bitten um Mithilfe und nehmen sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.-Nr. 0921/5060 entgegen.