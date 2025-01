0074 – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mit Pressemeldung Nr. 0053 wurde folgender Vorfall berichtet.

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (08.01.2025) bedrohte und schlug eine 22-jährige Frau mehrere Personen in einer Straßenbahn Höhe Königsplatz.

Gegen 10.00 Uhr informierten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass die 22-Jährige mehrere Personen beleidige und schlage. Da die Frau sich nicht beruhigen ließ und auch gegenüber der Polizeistreife äußerst aggressiv war, nahm die Polizei die Frau fest. Die 22-Jährige beleidigte die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Streife brachte die Frau schließlich in den Polizeiarrest. Die 22-Jährige verletzte eine Polizistin leicht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstand und Körperverletzung gegen die 22-jährige Frau.

Ab hier neu:

Bislang haben sich weder weitere Zeugen, noch die ältere Dame gemeldet. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet Personen, die von der 22-Jährigen angegriffen wurden, sich unter Tel. 0821/323-2110 zu melden. Insbesondere wurde bekannt, dass die 22-Jährige einer älteren Dame ins Gesicht geschlagen haben soll. Auch diese Dame soll sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte melden.

--------------------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft -------------------

0075 – Festnahme nach Ladendiebstahl

Hochzoll/ Innenstadt – Bereits im November 2024 kam es in der Hochzoller Straße zu einem Ladendiebstahl mit hohem Beuteschaden. Nun nahm die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter fest. Ein gutes Beispiel für die reibungslose Zusammenarbeit der Augsburger Polizeiinspektionen.

Ende November entwendete ein Mann zusammen mit zwei Komplizen Parfüm im Wert von gut 700 Euro aus einem Drogeriemarkt. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost nahm umgehend die Ermittlungen auf und konnte Bildmaterial der Tat bzw. Täter sichern. Im Zuge der folgenden Ermittlungen waren auch weitere Inspektionen aus dem Stadtgebiet eingebunden. Dies führte nun zu einem Ermittlungserfolg.

Am vergangenen Donnerstag (09.01.2025) war eine Streife der Polizeiinspektion Augsburg Mitte im Bereich der Kirche St. Jakob unterwegs. Dabei fiel den Beamten ein Mann auf, der dem damaligen Ladendieb sehr ähnelte. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-Jährigen erhärtete sich dieser Verdacht. Zudem fand die Streife scheinbar weiteres Diebesgut in dessen Fahrzeug auf. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 33-Jährige heute beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann und setzte diesen in Vollzug. Der 33-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer möglicher Taten und nach den beiden Komplizen laufen indes weiter

0076 – Einbruch in Bäckerei

Pfersee – Im Zeitraum von Freitag (10.01.2025), 16.20 Uhr, bis Samstag (11.01.2025), 06.20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Bäckerei in der Augsburger Straße. Der oder die Täter gingen anschließend gezielt die Kassen im Verkaufsraum an. Der genaue Sach- bzw. Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 entgegen.

0077 – Vereinsheim einer Kleingartenanlage aufgebrochen

Pfersee – Im Zeitraum von Donnerstag (09.01.2025), 14.50 Uhr, bis Freitag (10.01.2025), 15.50 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim der Kleingartenanlage in der Uhlandstraße ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und verschiedene Getränke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro und ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.

0078 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Lechhausen – In der Zeit von Freitag (10.01.2025) bis Sonntag (12.01.2025) beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Wand in der Haspinger Straße mit weißer Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0079 – Diebstahl aus einem Keller

Hochzoll – Am gestrigen Sonntag (12.01.2025), in der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 21:15 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten ein Kinderfahrrad aus einem Kellerabteil in der Biberkopfstraße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

0080 – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Haunstetten – Am Samstag (11.01.2025), um 14.20 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit einem manipulierten Pedelec auf der Postillionstraße.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung kontrollierte die Verkehrspolizei Augsburg ein Pedelec. Die Beamten stellten fest, dass der 30-jährige Fahrer das Pedelec manipuliert hatte und so deutlich schneller als erlaubt fuhr. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Der 30-jährige Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis für das Pedelec.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 30-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.