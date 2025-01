0084 - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Haunstetten – In der Zeit von Sonntag (12.01.2025), 16.30 Uhr, bis Montag (13.01.2025), 09.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen Toyota in der Pirolstraße an der linken Fahrzeugseite. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0085 – Falsche Aufkleber auf Parkscheinautomaten

Innenstadt – Am gestrigen Montag (13.01.2025) brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Aufkleber auf Parkscheinautomaten in der Maximilianstraße an. Ein QR-Code auf dem Aufkleber soll den Anschein erwecken, dass man zu einem Bezahlvorgang für das Parkticket weitergeleitet wird. In Wahrheit handelt es sich jedoch um einen Betrug. Ein Schaden ist bislang nicht eingetreten.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen versuchtem Betrug und nimmt Hinweise unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

Scannen Sie keine QR-Codes aus unbekannten oder unzuverlässigen Quellen, beispielsweise auf Flyern, Schriftstücken sowie E-Mails.

Stellen Sie sicher, dass der Absender legitim ist. Meist werden zur Tatbegehung die Namen bekannter Institutionen, Banken oder Sparkassen genutzt.

Prüfen Sie die URL auf verdächtige Zeichen oder falsche Domains.

Vertrauen Sie nur QR-Codes die von offiziellen Quellen stammen, wie beispielsweise einer Unternehmens-Webseite.

Nutzen Sie Sicherheitssoftware auf Ihrem Smartphone, der schädlichen Links erkennt und blockiert. Halten Sie diese immer auf dem aktuellen Stand.

Werden Sie skeptisch bei Zahlungsaufforderungen und scannen Sie keine Codes die auf direkte Zahlungen führen.

Geben Sie nach dem Scannen eines QR-Codes keine sensiblen Daten, wie Passwörter oder Bankdaten ein, bevor Sie die Internetseite nicht sorgfältig geprüft haben.