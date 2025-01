FÜRTH. (42) Am heutigen Dienstagmorgen (14.01.2025) ereignete sich in Fürth ein Unfall zwischen zwei Pkw. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, bittet die Verkehrspolizei Fürth um Zeugenhinweise.



Der Fahrer eines grünen Audi A4 befuhr gegen 08:50 Uhr die Südwesttangente in Richtung Westen um dann abzufahren und nach links in die Schwabacher Straße einzubiegen. An der Abfahrt musste er zunächst verkehrsbedingt an der Ampel anhalten um dann in die Schwabacher Straße einzufahren.

Zur gleichen Zeit befuhr die Fahrerin eines Fiat 500 die Schwabacher Straße in südlicher Richtung und wollte die Kreuzung zur Südwesttangente geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Beamte der Verkehrspolizei Fürth führten die Unfallaufnahme durch. Da beide Fahrer angaben, bei grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, wird um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 973997-115 gebeten.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl